Лыжные гонки

Йохауг выиграла масс-старт на 34 км свободным стилем в Мерокере (видео)

Эстберг почти сотворила невозможное, но все же проиграла Йохауг 4 секунды
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Eurosport

37 мин. назад

Масс-старт «Ски Тур» на 34 км свободным стилем в Мерокере полностью покорился Норвегии.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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