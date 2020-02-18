Лыжные гонки

Обзор мужского спринта на «Ски Туре» (видео)

Кто-нибудь знает, как остановить Клебо в спринте? Вот и в этот раз ответа не нашлось
 213 просмотров | 02:13
Eurosport

1 час назад

Этот норвежец уж слишком силен.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Лыжные гонки


Посмотреть ещеБольше от канала Лыжные гонки
Больше видео