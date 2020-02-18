Лыжные гонки

Обзор финала женского спринта на «Ски Туре» (видео)

Йохауг безнадежно шла последней на старте финала, но ее ускорение повергло соперниц в нокаут
 657 просмотров | 02:38
Eurosport

46 мин. назад

Норвежка впервые в карьере выиграла скоростную гонку.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Лыжные гонки


Посмотреть ещеБольше от канала Лыжные гонки
Больше видео