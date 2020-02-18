Лыжные гонки

Видео падения Симена Хегстада Крюгера и Александра Большунова в полуфинале спринта – «Ски Тур»

Посмотри, как Крюгер бросился под лыжи Большонова и не пустил русского лыжника в финал спринта
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Eurosport

3 мин. назад

Очень обидная ситуация не позволила лидеру Кубка мира побороться за очередную победу.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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