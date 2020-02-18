Посмотри, как Крюгер бросился под лыжи Большонова и не пустил русского лыжника в финал спринта

Видео падения Симена Хегстада Крюгера и Александра Большунова в полуфинале спринта – «Ски Тур»
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Лыжные гонки
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