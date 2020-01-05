Лыжные гонки

Радостный прыжок Большунова на пьедестале «Тур де Ски» и грустное лицо Клебо (видео)

Русские покорили «Тур де Ски»: радостный прыжок Большунова на пьедестале и кислые щи Клебо
4 975 просмотров | 03:57
Eurosport

1 час назад

Самое приятное видео с «Тур де Ски».

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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