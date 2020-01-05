Александр Большунов выиграл «Тур де Ски», Сергей Устюгов – второй (видео)
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Лыжные гонки
Финиш Большунова и Устюгова, который принес им золото и серебро «Тур де Ски»1 895 просмотров • 2 ч. назад
Королевский финиш Йохауг и рывок Непряевой, которая запрыгнула на второе место в общем зачете5 587 просмотров • 4 ч. назад
Вгляни, как Устюгову и Большунову не хватило совсем немного, чтобы съесть Клебо на финише спринта11 766 просмотров • Вчера в 13:34
Обидное падение Непряевой в финале, которое лишило ее борьбы за победу в спринте4 834 просмотров • Вчера в 13:18
Устюгов и Большунов вцепились в Клебо, но дерзкий норвежец украл золото масс-старта17 781 просмотров • 03/01/2020 в 16:24
Неожиданная развязка женского масс-старта с падением Эстберг и отставшей на 15 секунд Непряевой4 378 просмотров • 03/01/2020 в 16:16
Нет, вы просто посмотрите, как Большунов обогнал всех в пасьюте! Устюгов – тоже молодец11 528 просмотров • 01/01/2020 в 13:57
Драматичный финиш пасьюта, в котором Непряева проиграла бронзу Венг4 938 просмотров • 01/01/2020 в 12:41
Ядерная развязка женской гонки: Йохауг и Остберг отделили 0,7 секунды4 884 просмотров • 31/12/2019 в 16:08
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