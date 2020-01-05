Лыжные гонки

Непряева стала второй на «Тур де Ски», Йохауг победила спустя 4 года (видео)

Королевский финиш Йохауг и рывок Непряевой, которая запрыгнула на второе место в общем зачете
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Eurosport

45 мин. назад

Норвежки забрали пьедестал в гонке преследования, но Наталья вырвала итоговое серебро.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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