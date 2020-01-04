Лыжные гонки

ВИДЕО - Вгляни, как Устюгову и Большунову не хватило совсем немного, чтобы съесть Клебо на финише спринта

Вгляни, как Устюгову и Большунову не хватило совсем немного, чтобы съесть Клебо на финише спринта
3 382 просмотров | 02:02
Eurosport

1 час назад

Российские лыжники снова оказались чуть позади резвого норвежца.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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