Лыжные гонки

Обидное падение Непряевой в финале, которое лишило ее борьбы за победу в спринте (видео)

Обидное падение Непряевой в финале, которое лишило ее борьбы за победу в спринте
1 058 просмотров | 02:03
Eurosport

1 час назад

Теперь Наталье предстоит отыграть у Терезы Йохауг 14 секунд в масс-старте.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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