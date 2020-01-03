Лыжные гонки

Неожиданная развязка женского масс-старта с падением и отставшей на 15 секунд Непряевой (видео)

Неожиданная развязка женского масс-старта с падением Эстберг и отставшей на 15 секунд Непряевой
 106 просмотров | 03:06
Eurosport

16 мин. назадОбновлено 8 мин. назад

Тройку победителей предсказать было невозможно.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Лыжные гонки


Посмотреть ещеБольше от канала Лыжные гонки
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео