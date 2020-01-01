Лыжные гонки

ВИДЕО - Драматичный финиш пасьюта, в котором Непряева проиграла бронзу Венг

Драматичный финиш пасьюта, в котором Непряева проиграла бронзу Венг
 1 смотрят | 01:07
Eurosport

2 мин. назад

Весь подиум оказался норвежским.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Лыжные гонки


Посмотреть ещеБольше от канала Лыжные гонки
0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Больше видео