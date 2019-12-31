Лыжные гонки

Яркая развязка женской гонки на «Тур де Ски»: Йохауг и Остберг отделили 0,7 секунды (видео)

Ядерная развязка женской гонки: Йохауг и Остберг отделили 0,7 секунды
 304 просмотров | 01:09
Eurosport

52 мин. назад

Наталья Непряева – шестая.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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