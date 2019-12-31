Якимушкин и Большунов поддержали Устюгова и забрали весь подиум

Россия забрала весь подиум на «Тур де Ски» (видео)
Показать большеПоказать меньше
Лыжные гонки
Гениальное выступление Устюгова – красивая победа в гонке с раздельным стартом5 635 просмотров • 4 ч. назад
Якимушкин и Большунов поддержали Устюгова и забрали весь подиум853 просмотров • 3 ч. назад
Ретивых вскочил с последнего места на четвертое, а Клебо вновь разоблачил в себе инопланетянина3 858 просмотров • 29/12/2019 в 13:40
Сногсшибательный женский спринт: Непряева вырвала бронзу, Лампич лишила победу Фаллу5 017 просмотров • 29/12/2019 в 13:17
Ударный финиш Устюгова и ошибка Большунова – у России золото и бронза на «Тур де Ски»23 092 просмотров • 28/12/2019 в 15:37
Шикарный финиш лыжниц на «Тур де Ски», в котором судьбу серебра решили миллиметры8 350 просмотров • 28/12/2019 в 14:48
Жаркая развязка мужского спринта – Франция лидировала за метры до финиша, но не попала в призы5 245 просмотров • 22/12/2019 в 14:32
Женские сборные Швеции разорвали спринт и в финишном створе, Россия даже не попала в финал1 466 просмотров • 22/12/2019 в 12:09
Шведские лыжницы продолжают чудить. Нильссон опрокинула партнершу по команде3 401 просмотров • 21/12/2019 в 18:35
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Гениальное выступление Устюгова – красивая победа в гонке с раздельным стартом
Велосипедист сорвался с трассы и неприятно завалился во время гонки по бездорожью
Гениальный прыжок Кобаяси, который позволил ему стать лидером «Турне четырех трамплинов»
Кристиансен идеально провел решающую стрельбу и отпраздновал ее дерзким дэбом
Ретивых вскочил с последнего места на четвертое, а Клебо вновь разоблачил в себе инопланетянина
Сногсшибательный женский спринт: Непряева вырвала бронзу, Лампич лишила победу Фаллу