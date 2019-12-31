Лыжные гонки

Устюгов выиграл гонку с раздельным стартом на «Тур де Ски» (видео)

Гениальное выступление Устюгова – красивая победа в гонке с раздельным стартом
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Eurosport

10 мин. назад

Россия забрала весь подиум.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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