Лыжные гонки

Женские сборные Швеции разорвали спринт и в финишном створе, Россия даже не попала в финал (видео)

Женские сборные Швеции разорвали спринт и в финишном створе, Россия даже не попала в финал
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Eurosport

53 мин. назад

Мощнейшее выступление скандинавской команды.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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