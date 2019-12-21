Лыжные гонки

Шведские лыжницы продолжают чудить. Нильссон опрокинула партнершу по команде (видео)

Шведские лыжницы продолжают чудить. Нильссон опрокинула партнершу по команде
 64 просмотров | 00:13
Eurosport

18 мин. назад

Добрая скандинавская традиция.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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