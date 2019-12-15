Лыжные гонки

58-я кубковая победа невероятной Йохауг и награждение призеров в одном эмоциональном видео

58-я кубковая победа невероятной Йохауг и награждение призеров в одном эмоциональном видео
 16 просмотров | 08:01
Eurosport

33 мин. назад

Жаль, но представительницы России в гонке на 10 км не показали своих сильных качеств.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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