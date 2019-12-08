Лыжные гонки

Сборная России тактически обыграла Норвегию в эстафете (видео)

Россия наладила командную работу: Устюгов и Мельниченко тактически порвали норвежцев в эстафете
1 243 просмотров | 02:19
Eurosport

57 мин. назадОбновлено 56 мин. назад

Кто еще скажет, что у русских нет командной тактики?

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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