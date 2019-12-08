Лыжные гонки

ВИДЕО - Русские лыжники настолько суровые, что заняли почти весь пьедестал на эстафете в Лиллехаммере

Русские лыжники настолько суровые, что заняли почти весь пьедестал на эстафете в Лиллехаммере
2 396 просмотров | 02:40
Eurosport

1 час назад

Выиграли золото и серебро.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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