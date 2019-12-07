Лыжные гонки

Большунов пришел первым в скиатлоне на этапе Кубка мира в Лиллехаммере (видео)

Победный финиш Большунова, который опередил норвежцев на этапе в Лиллехаммере
1 395 просмотров | 02:19
Eurosport

1 час назад

Красавчик!

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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