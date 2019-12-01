Большунов не угадал с лыжами, проиграл спурт и финишировал только пятым (видео)
Показать большеПоказать меньше
Лыжные гонки
Большунов не угадал с лыжами, проиграл спурт и финишировал только пятым267 просмотров • 2 ч. назад
Норвежки сожрали финку и американку в пасьюте, а Непряева упала в конец второго десятка605 просмотров • 4 ч. назад
Нисканен осчастливил родные трибуны и лишил норвежцев тройного подиума1 461 просмотров • Вчера в 13:37
Бронзовая гонка Непряевой и чемпионский забег Йохауг на 10 километрах1 319 просмотров • Вчера в 11:37
Устюгов переволновался на первом старте сезона и допустил фатальный фальстарт3 181 просмотров • 29/11/2019 в 18:41
Монстр Клебо уничтожил всех в спринте, Большунов шел лидером, а в итоге остался четвертым3 829 просмотров • 29/11/2019 в 14:53
Финиш первой гонки сезона, который суперуспешно начался для Фаллы1 996 просмотров • 29/11/2019 в 14:34
Кульминация сезона: Клебо выигрывает финиш у Большунова и Харви4 090 просмотров • 24/03/2019 в 19:32
Финиш женского пасьюта, в котором Нильссон щелкнула по носу норвежек780 просмотров • 24/03/2019 в 16:07
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Больше видео
Норвежки сожрали финку и американку в пасьюте, а Непряева упала в конец второго десятка
Демченко завоевала бронзу на этапе КМ по санному спорту
Юрлова ушла лидером с первой стрельбы, но штрафной круг стоил России медали в смешанной эстафете
Промахи Меркушиной и триумф главного хейтера России в супердраматичном старте сезона
Нисканен осчастливил родные трибуны и лишил норвежцев тройного подиума
Бронзовая гонка Непряевой и чемпионский забег Йохауг на 10 километрах