Лыжные гонки

Большунов не угадал с лыжами, проиграл спурт и финишировал только пятым (видео)

Большунов не угадал с лыжами, проиграл спурт и финишировал только пятым
 267 просмотров | 02:03
Eurosport

1 час назадОбновлено 12 мин. назад

На финише опять царил Клебо.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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