Лыжные гонки

Обзор гонки преследования на этапе Кубка мира в Руке (видео)

Норвежки сожрали финку и американку в пасьюте, а Непряева упала в конец второго десятка
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Eurosport

38 мин. назад

Сборная Норвегии взяла подиум.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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