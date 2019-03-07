Лыжные гонки

ВИДЕО - Якимушкин нагло хватал Терентьева за палку в спринте и был дисквалифицирован после победы

Якимушкин нагло хватал Терентьева за палку в спринте и был дисквалифицирован после победы
 471 просмотров | 01:01
Eurosport

1 час назад

Русские лыжники не только не знают про командную тактику, но и вредят друг другу.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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