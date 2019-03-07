ВИДЕО - Якимушкин нагло хватал Терентьева за палку в спринте и был дисквалифицирован после победы
Показать большеПоказать меньше
Лыжные гонки
Якимушкин нагло хватал Терентьева за палку в спринте и был дисквалифицирован после победы471 просмотров • 3 ч. назад
Универсиада круче ЧМ – в женском пасьюте все три медали у лыжниц из России1 714 просмотров • 04/03/2019 в 09:47
Путин лично наградил призеров Универсиады в лыжной гонке1 726 просмотров • 03/03/2019 в 16:39
Большунов взял еще одно серебро, а самым горячим моментом гонки стал рывок за бронзу3 090 просмотров • 03/03/2019 в 15:45
Победный финиш Йохауг, которая флагом отметила третье золото на ЧМ1 190 просмотров • 02/03/2019 в 15:10
Грустный финиш эстафеты: Устюгов безнадежно проиграл Клебо3 780 просмотров • 01/03/2019 в 15:50
Суровые скандинавские разборки и бронзовый финиш сборной России в эстафете3 253 просмотров • 28/02/2019 в 17:56
«Иногда дерьмо случается». Нисканен расстроился бронзе в классике на 15 км4 601 просмотров • 27/02/2019 в 18:01
Сундбю зверски накатил на финиш и опередил Бессмертных на каких-то 2,9 секунды4 343 просмотров • 28/02/2019 в 00:56
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
«МЮ» сломал историю полностью. 5 фактов о страданиях «ПСЖ» и дьявольском счастье
Дедушка Хиггинс показал Селби, что и в 43 года он все еще красавец
Воздушные поцелуи спортсменов и хиты в хоккее в лучших моментах дня Универсиады
Волшебный прокат Полуяновой и Сопота, сделавший их лидерами после короткой программы
Эстетский финт форварда сборной России между ног сразу двух американцев закончился стильным голом
Парень из Гватемалы реализовал пенальти и лично поменял табличку со счетом