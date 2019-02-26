Лыжные гонки

ВИДЕО - Тереза Йохауг без проблем выиграла классику, хотя шведка Фрида Карлссон заставила ее понервничать

Йохауг без проблем выиграла классику, хотя шведка Карлссон заставила ее понервничать
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Eurosport

5 ч. назадОбновлено 15 мин. назад

Норвежка стала 9-кратной чемпионкой мира.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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