Йохауг без проблем выиграла классику, хотя шведка Карлссон заставила ее понервничать

ВИДЕО - Тереза Йохауг без проблем выиграла классику, хотя шведка Фрида Карлссон заставила ее понервничать
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Лыжные гонки
Йохауг без проблем выиграла классику, хотя шведка Карлссон заставила ее понервничать8 просмотров • 2 ч. назад
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Юная норвежка шла третьей, но нелепо споткнулась об себя и финишировала последней в слезах2 696 просмотров • 21/02/2019 в 16:38
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