Лыжные гонки

ВИДЕО - Ядерный финиш скиатлона, в котором Большунова и Рёте разделила лишь 0,1 секунды

Ядерный финиш скиатлона, в котором Большунова и Рёте разделила лишь 0,1 секунды
 981 просмотров | 02:08
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 1 час назад

У Александра только серебро ЧМ.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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