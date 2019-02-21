Лыжные гонки

ВИДЕО - Шведка упала под ноги подруг по команде и позволила Майкен Фалле выиграть золото ЧМ в спринте

Шведка упала под ноги подруг по команде и позволила Фалле выиграть золото ЧМ в спринте
 784 просмотров | 03:03
Eurosport

1 час назад

Ужасное развитие событий.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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