Лыжные гонки

ВИДЕО - Юная норвежка шла третьей, но нелепо споткнулась об себя и финишировала последней в слезах

Юная норвежка шла третьей, но нелепо споткнулась об себя и финишировала последней в слезах
 784 просмотров | 01:10
Eurosport

1 час назад

Кристине Скистад очень не повезло.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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