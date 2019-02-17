Лыжные гонки

ВИДЕО - Уверенная гонка Натальи Непряевой, которая украла подиум у Юлии Белоруковой и Алисы Жамбаловой

Уверенная гонка Непряевой, которая украла подиум у Белоруковой и Жамбаловой
 2 просмотров | 01:35
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 минуту назад

Удачное выступление русской лыжницы на этапе Кубка мира в Коне.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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