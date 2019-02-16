Лыжные гонки

ВИДЕО - От яростной битвы Пеллегрино, Де Фабиано и Шанава в спринте плавится экран

От яростной битвы Пеллегрино, Де Фабиано и Шанава в спринте плавится экран
 161 просмотров | 05:28
Eurosport

59 мин. назад

Два итальянца разобрались с французом на финише.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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