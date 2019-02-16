ВИДЕО - От яростной битвы Пеллегрино, Де Фабиано и Шанава в спринте плавится экран
Показать большеПоказать меньше
Лыжные гонки
От яростной битвы Пеллегрино, Де Фабиано и Шанава в спринте плавится экран161 просмотров • 3 ч. назад
Соперники и лютый шведский снегопад не помешали двум сборным России забрать главные медали эстафеты5 901 просмотров • 27/01/2019 в 16:27
Непряева финишировала перед Йохауг, но проведенное на трассе время было в пользу норвежки2 535 просмотров • 21/01/2019 в 09:02
Финиш Большунова в классике, который привез километры всем, кроме Нисканена2 920 просмотров • 21/01/2019 в 07:00
Фалла ушла от Непряевой на подъеме и оставила Наталье серебро спринта Отепя2 382 просмотров • 19/01/2019 в 17:05
Большунов оказался в окружении пяти норвежцев, но на финише проиграл только Клебо4 658 просмотров • 19/01/2019 в 17:04
Сумасшедший финиш спринта в Дрездене, где Россия взяла бронзу на фотофинише с четырьмя командами5 019 просмотров • 13/01/2019 в 15:10
Супербоевой финиш мужского спринта, в котором Ретивых чуть-чуть уступил Скару2 703 просмотров • 12/01/2019 в 16:06
Устюгов отыграл больше минуты на финальном этапе, но Клебо все же доехал первым8 770 просмотров • 06/01/2019 в 15:49
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте
Следующие видео
Невероятный спуск Шиффрин, которая докаталась до четвертого золота в слаломе
Наместников и Бучневич поджарили и съели «Баффало», Деанджело избил Окпосо
Фучович и Нисикори провели крутейший розыгрыш и обменялись шикарными ударами
Вавринка в двух сетах разбил Шаповалова и вышел на Нисикори в полуфинале Роттердама
Очередной трикшот от О'Салливана и Уайта, который поверг Владимира Синицына в шок
Йоханнес мчал к очередной победе, но стрельба стоя превратилась для него в ад