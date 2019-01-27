Лыжные гонки

ВИДЕО - Соперники и лютый шведский снегопад не помешали двум сборным России забрать главные медали эстафеты

Соперники и лютый шведский снегопад не помешали двум сборным России забрать главные медали эстафеты
1 410 просмотров | 02:17
Eurosport

1 час назад

Норвежцы только третьи.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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