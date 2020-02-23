Лыжные гонки > Ски Тур

Обзор 30-километрового пасьюта «Ски Тура» (видео)

Большунов финишировал и со злости мгновенно сбросил лыжи из-за неудачи в решающей гонке «Ски Тура»
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Eurosport

3 ч. назадОбновлено 9 мин. назад

Русский лыжник, стартовавший первым, рассчитывал на большее.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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