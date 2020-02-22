Лыжные гонки > Ски Тур

Александр Большунов упал в полуфинале спринта на «Ски Тур» (видео)

Обиднейшее падение закрыло Большунову путь в финал спринта
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Eurosport

14 мин. назад

Но Александр сохранил преимущество в 34 секунды перед следующей гонкой.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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