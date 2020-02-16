Заснеженная гонка на 10 км завершился триумфом Норвегии

Норвегия заняла весь пьедестал в гонке классическим стилем на 10 км (видео)
Показать большеПоказать меньше
Лыжные гонки
Заснеженная гонка на 10 км завершился триумфом Норвегии36 просмотров • 2 ч. назад
Большунов влез в норвежскую тусовку и стал вторым в пасьюте4 650 просмотров • 4 ч. назад
Резвый финиш Йохауг, который помог ей выиграть гонку свободным стилем658 просмотров • Вчера в 15:31
Непревзойденная Йохауг промчалась по трассе быстрее кометы – за ней не всегда успевали операторы6 596 просмотров • 09/02/2020 в 15:32
Феноменальный спурт Большунова на финише, принесший ему очередную победу49 235 просмотров • 09/02/2020 в 11:14
Большунов не смог противостоять норвежскому спурту на финише, но удержал бронзу5 268 просмотров • 08/02/2020 в 16:28
Финиш женского спринта был горячее жерла Эйяфьядлайёкюдля, а Непряева вырвала серебро7 594 просмотров • 08/02/2020 в 16:19
Швед подхватил вирус от партнерш из женской сборной и драматично рухнул на финише четвертьфинала1 670 просмотров • 08/02/2020 в 15:37
Реактивный финиш Клебо, который принес ему победу в спринте Оберстдорфа3 853 просмотров • 26/01/2020 в 16:58
Больше видео
Вторая попытка Репилова, которая принесла ему второе золото ЧМ в Сочи
Хайлайты мужского пасьюта – один обидный промах лишил Логинова золота
Большунов влез в норвежскую тусовку и стал вторым в пасьюте
Вирер под рев трибун перестреляла Ульсбю на решающей стойке и стала двукратной чемпионкой мира
Немного о влиянии отношений: Монфис второй раз подряд сыграет за титул, у Свитолиной – 0 полуфиналов
Победа над Лондеро сделала Рууда самым высокорейтинговым игроком из Норвегии со времен его отца