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Норвегия заняла весь пьедестал в гонке классическим стилем на 10 км (видео)

Заснеженная гонка на 10 км завершился триумфом Норвегии
 36 просмотров | 02:17
Eurosport

9 мин. назад

Победила вновь Тереза Йохауг.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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