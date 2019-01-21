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ВИДЕО - Непряева финишировала перед Йохауг, но проведенное на трассе время было в пользу норвежки

Непряева финишировала перед Йохауг, но проведенное на трассе время было в пользу норвежки
1 663 просмотров | 01:10
Eurosport

20 ч. назадОбновлено 18 ч. назад

После серебра в спринте Наталья взяла бронзу на 10 километрах.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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