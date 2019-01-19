Лыжные гонки > Отепя

ВИДЕО - Фалла ушла от Непряевой на подъеме и оставила Наталье серебро спринта Отепя

Фалла ушла от Непряевой на подъеме и оставила Наталье серебро спринта Отепя
2 146 просмотров | 02:00
Eurosport

19/01/2019 в 19:06

Еще один подиум для России.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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