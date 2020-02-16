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Александр Большунов занял второе место в пасьюте Ски Тур (видео)

Большунов влез в норвежскую тусовку и стал вторым в пасьюте
1 533 просмотров | 02:33
Eurosport

48 мин. назад

Александр остался единственным ненорвежцем в топ-8.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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