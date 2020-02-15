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Йохауг выиграла гонку на 10 км свободным стилем на Ски Тур (видео)

Резвый финиш Йохауг, который помог ей выиграть гонку свободным стилем
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Eurosport

25 мин. назад

Наталья Непряева заняла 10-е место.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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