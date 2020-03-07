Лыжные гонки > Осло

Карлссон отыграла у Йохауг более 50 секунд и покорила 30-километровый масс-старт в Осло (видео)

Гонка года у женщин: Карлссон сожрала Йохауг и отыграла почти минуту
 481 просмотров | 02:25
Eurosport

1 час назад

Шикарный сценарий.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

Хайлайты, интервью, сюжеты – все самое важное видео про зимние виды спорта вы можете найти на Eurosport.ru.
Показать большеПоказать меньше

Лыжные гонки


Посмотреть ещеБольше от канала Лыжные гонки
Больше видео