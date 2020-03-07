Гонка года у женщин: Карлссон сожрала Йохауг и отыграла почти минуту

Карлссон отыграла у Йохауг более 50 секунд и покорила 30-километровый масс-старт в Осло (видео)
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Лыжные гонки
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