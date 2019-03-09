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ВИДЕО - Абсолютное превосходство русских в Осло: Большунов, Вылегжанин, Ларьков и Семиков – лучшие на 50 км

Абсолютное превосходство русских в Осло: Большунов, Вылегжанин, Ларьков и Семиков – лучшие на 50 км
1 497 просмотров | 02:49
Eurosport

5 ч. назадОбновлено 1 час назад

Это была фантастическая гонка.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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