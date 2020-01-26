Лыжные гонки > Оберстдорф

Непряева выиграла классический спринт в Оберстдорфе (видео)

Яркий финиш женского спринта завершился красивой победой Непряевой
 830 просмотров | 02:26
Eurosport

1 час назад

Браво, Наталья.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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Лыжные гонки


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