ВИДЕО - Сладчайший финиш скиатлона: Большунов опередил четырех норвежцев
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Лыжные гонки
Сладчайший финиш скиатлона: Большунов опередил четырех норвежцев389 просмотров • 3 ч. назад
Победный финиш Йохауг и ядерная борьба в разножке за два места на подиуме – обзор женского скиатлона599 просмотров • 6 ч. назад
Большунов победно вскинул руки на финише пасьюта, пока норвежцы бились где-то за спиной7 349 просмотров • 19/01/2020 в 14:29
Непряева отсиделась за спинами Венг и Эстберг, а потом уничтожила норвежек на финише8 955 просмотров • 19/01/2020 в 12:15
Поломка палки и жуткий снегопад не помешали Большунову разнести соперников в гонке на 15 км9 420 просмотров • 18/01/2020 в 17:44
Непряева обогнала всех, кроме Йохауг, и без сил свалилась после финиша3 537 просмотров • 18/01/2020 в 11:43
Русские покорили «Тур де Ски»: радостный прыжок Большунова на пьедестале и кислые щи Клебо20 703 просмотров • 05/01/2020 в 16:54
Финиш Большунова и Устюгова, который принес им золото и серебро «Тур де Ски»18 232 просмотров • 05/01/2020 в 16:12
Королевский финиш Йохауг и рывок Непряевой, которая запрыгнула на второе место в общем зачете11 249 просмотров • 05/01/2020 в 14:17
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