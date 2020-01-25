Лыжные гонки > Оберстдорф

ВИДЕО - Победный финиш Йохауг и ядерная борьба в разножке за два места на подиуме – обзор женского скиатлона

Победный финиш Йохауг и ядерная борьба в разножке за два места на подиуме – обзор женского скиатлона
 162 просмотров | 01:51
Eurosport

1 час назад

Восхитительная по накалу гонка в Оберстдорфе.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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