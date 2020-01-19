Лыжные гонки > Нове Место

ВИДЕО - Большунов победно вскинул руки на финише пасьюта, пока норвежцы бились где-то за спиной

Большунов победно вскинул руки на финише пасьюта, пока норвежцы бились где-то за спиной
 467 просмотров | 01:29
Eurosport

1 час назад

Александр выиграл обе гонки в Нове Место.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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