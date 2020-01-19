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ВИДЕО - Непряева отсиделась за спинами Венг и Эстберг, а потом уничтожила норвежек на финише

Непряева отсиделась за спинами Венг и Эстберг, а потом уничтожила норвежек на финише
 36 просмотров | 01:49
Eurosport

13 мин. назад

Уничтожила бы и Терезу Йохауг, но та была слишком далеко.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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