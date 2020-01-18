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Поломка палки и жуткий снегопад не помешали Большунову разнести соперников в гонке на 15 км (видео)

Поломка палки и жуткий снегопад не помешали Большунову разнести соперников в гонке на 15 км
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Eurosport

31 мин. назад

Андрей Мельниченко был близок к бронзе, но пропустил вперед Сьюра Рёте.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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