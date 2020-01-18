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ВИДЕО - Непряева обогнала всех, кроме Йохауг, и без сил свалилась после финиша

Непряева обогнала всех, кроме Йохауг, и без сил свалилась после финиша
 126 просмотров | 01:38
Eurosport

23 мин. назад

Наталья взяла серебро на 10 километрах.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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