ВИДЕО - Русским девушкам не хватило доли секунды, чтобы забраться на пьедестал в эстафете
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Лыжные гонки
Большунов пропустил гонку из-за усталости – Россия взяла лишь бронзу в эстафете35 просмотров • 2 ч. назад
Русским девушкам не хватило доли секунды, чтобы забраться на пьедестал в эстафете217 просмотров • 3 ч. назад
Большунов финишировал и со злости мгновенно сбросил лыжи из-за неудачи в решающей гонке «Ски Тура»5 323 просмотров • 23/02/2020 в 17:43
Финиш Йохауг, которая могла бы упасть на живот, ползти и все равно победить с отрывом875 просмотров • 23/02/2020 в 12:52
Божественный финиш Фаллы, которая взяла спринт на пятом этапе «Ски Тура»747 просмотров • 22/02/2020 в 16:14
Видео, где Клебо порвал всех в спринте, а норвежцы заняли первые 5 мест1 892 просмотров • 22/02/2020 в 15:54
Обиднейшее падение закрыло Большунову путь в финал спринта10 332 просмотров • 22/02/2020 в 15:40
Чемпионский финиш гонки на 34 км, в которой Большунов привез почти минуту Клебо18 645 просмотров • 20/02/2020 в 15:50
Эстберг почти сотворила невозможное, но все же проиграла Йохауг 4 секунды2 639 просмотров • 20/02/2020 в 13:01
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Большунов пропустил гонку из-за усталости – Россия взяла лишь бронзу в эстафете
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