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ВИДЕО - Непревзойденная Йохауг промчалась по трассе быстрее кометы – за ней не всегда успевали операторы

Непревзойденная Йохауг промчалась по трассе быстрее кометы – за ней не всегда успевали операторы
 582 просмотров | 02:31
Eurosport

1 час назад

Очередной триумф норвежской лыжницы в Фалуне.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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