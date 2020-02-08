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ВИДЕО - Швед подхватил вирус от партнерш из женской сборной и драматично рухнул на финише четвертьфинала

Швед подхватил вирус от партнерш из женской сборной и драматично рухнул на финише четвертьфинала
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Eurosport

40 мин. назад

Оскар Свенссон оказался главным неудачником этапа в Фалуне.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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