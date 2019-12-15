Лыжные гонки > Давос

Сергей Устюгов стал вторым в гонке на 15 км коньком на этапе Кубка мира в Давосе (видео)

Устюгов грамотно разложился по дистанции, но уступил Крюгеру и взял серебро на 15 км коньком
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Eurosport

23 мин. назад

Хороший результат русского гонщика.

Белыми и пушистыми бывают не только умилительные игрушки, белым и пушистым ковром покроются с ноября по март арены для жарких боев в биатлоне, лыжных гонках, прыжках с трамплина и горных лыжах.

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