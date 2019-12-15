Устюгов грамотно разложился по дистанции, но уступил Крюгеру и взял серебро на 15 км коньком

Сергей Устюгов стал вторым в гонке на 15 км коньком на этапе Кубка мира в Давосе (видео)
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Лыжные гонки
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